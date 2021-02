Bubbels doorbreken in Kruisstraattunnel, cliënten van Neos aan de slag met grafitti

Genderpark in Gestel krijgt dit jaar nog twee nieuwe bruggen voor fietsers en voetgan­gers

4 februari EINDHOVEN - Twee zestig jaar oude fietsbruggen in het Genderpark in stadsdeel Gestel worden dit jaar nog vervangen. De overspanningen over het riviertje de Gender, gelegen aan de oost- en westzijde van het park, verkeren door betonrot in dermate slechte staat dat een opknapbeurt niet voldoende is.