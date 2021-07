Buddy Tegenbosch wil meer jongeren aan het lezen krijgen, met actuele ‘extra small’-roman

De 17-jarige Noor heeft net haar vader verloren. Hij is plotseling overleden en hoewel ze hem enorm mist, merkt ze dat ze soms een paar uur niet aan hem denkt. De angst om haar vader te vergeten wordt steeds groter. Dan klopt de ogenschijnlijk stoere 17-jarige Vedder op haar slaapkamerraam. Hij neemt haar mee op een Harley voor een onvergetelijke nacht buiten de gebaande paden, en zorgt ervoor dat ze het verlies van haar vader letterlijk een plek kan geven.

Feel goodroman

Mijn nacht met Vedder van Buddy Tegenbosch (45) is een hedendaags en vlot geschreven ‘feel goodroman’ over vriendschap, maar ook onderwerpen als dood en depressie worden niet geschuwd. Depressie is een serieus probleem onder jongeren, merkt de Eindhovense schrijver, die veel lezingen geeft op middelbare scholen. ,,Zeker in deze coronatijd. Je middelbare schooltijd is normaal gesproken een bepalende tijd, maar nu was voor de scholieren alles anders, mistten ze van alles, en konden ze elkaar nauwelijks ontmoeten. Dat is heel heftig.”

Piloot en schrijver

Tegenbosch is succesvol jeugdboekenschrijver (hij won voor Match vorig jaar nog de Prijs van de Jonge Jury), maar ook al twintig jaar piloot bij Lufthansa. Tijdens het vliegen doet hij soms inspiratie op. ,,Als ik boven een stad vlieg fantaseer ik wel ’s: wie is er thuis, wat doen ze nu, wie is er gelukkig, wie niet?”

Een scène gebaseerd op deze gedachten komt terug bij Noor in ‘Vedder’ (een knipoog naar de jonge acteur/presentator Buddy Vedder en jeugdheld en rocker Eddie Vedder van Pearl Jam -red), als die bovenop een afvalberg staat en over een stad uitkijkt. Die berg lijkt op die in Nuenen, de stad op Eindhoven. ,,Daar is het wel op geïnspireerd, maar het boek speelt zich niet in op een specifieke plek af.”

Het boek, dat verscheen in de serie ‘Best of Young Adult XS’, lees je in een paar uur uit. Precies de bedoeling, zegt Tegenbosch. ,,Dat is de gedachte achter ‘extra small’. Het is een lekker kort tussendoortje voor de echte lezer, maar hopelijk ook een geschikt boek voor diegene die nauwelijks leest. Natuurlijk kun je niet van iedereen een lezer maken, maar je moet wel iedereen de gelegenheid bieden. Zo kwamen we op het idee voor dunnere boeken, die toch een bepaalde gelaagdheid hebben.”

Misverstand

De Eindhovenaar vindt het ‘te gek’ om boeken te verkopen, maar nog belangrijker is het om jongeren (weer) aan het lezen te krijgen. Want ja, met lezen gaat het ‘gewoon slecht’, erkent Tegenbosch, zeker in Nederland. En nee, dat ligt niet alleen aan de telefoon of andere schermpjes. Ook bijvoorbeeld aan het ‘misverstand’ dat lezen saai en suf zou zijn. ,,Misschien is het zelfs leuker en spannender dan het kijken van een film of serie.”

Tegenbosch hoopt dat scholen zijn boek bestellen. ,,Veel leraren zitten erom te springen om sommige leerlingen aan het lezen te krijgen. Ze maken daar ook binnen schooltijd vaker ruimte voor met leesuren. Lezen is noodzakelijk plezier, je hebt het nodig voor de rest van je leven. Boeken door de strot duwen heeft geen zin, dat werkt zelfs averechts. Het moet wel een beetje aansluiten bij je eigen belevingswereld. Mijn ervaring is het dat iedereen geïnteresseerd is in verhalen. Maar ga maar ’s een dik boek lezen tegenwoordig... Als leerlingen binnen schooltijd de kans krijgen om dit boek te lezen is de kans op succes groter.”

‘Mijn nacht met Vedder’, Buddy Tegenbosch, Uitgeverij Van Goor, 96 pagina’s, 9,99 euro.