Buddy voor werkloze 50-plusser in regio Eindhoven

Werkgevers staan meer open voor het aanstellen van een 50-plusser, als zij via een collega met hem of haar in contact komen. En werkzoekenden van boven de vijftig krijgen en zien meer kansen, als ze een werkgever krijgen als 'buddy'. Bijvoorbeeld doordat ze indirect toegang krijgen tot het netwerk van de werkgever, of omdat ze hun blik verbreden.

,,Vanuit die gedachte start het nieuwe project 'In de schoenen van' op donderdag 13 februari, zegt directeur Yvonne van Mierlo van de Ergon. Bij het project werken UWV, Ergon, het Netwerkcafé 50-Plus en het werkgelegenheidsteam van 040 Werkt samen. Bij de Ergon zijn vijf gemeenten aangesloten; naast Eindhoven ook Veldhoven, Valkenswaard, Heeze-Leende en Waalre.

Elke dag stralen

,,Aan de ene kant zeggen we in Nederland dat iedereen tot zijn 67ste door moet werken. Tegelijkertijd bestaat bij sommigen nog steeds het beeld dat wie de vijftig eenmaal is gepasseerd opeens digibeet is, of energie tekort komt. De helft van de mensen in de bijstand is 50-plus. Een gemiste kans", zegt Van Mierlo. Ze is zelf 54 en ze nam onlangs nog iemand aan op de afdeling communicatie van 61. ,,Die straalt elke dag als ze binnenkomt. En ik weet zeker dat er zo meer mogelijkheden zijn. Vandaar dat we nu met dit project beginnen."

Drie matches zijn al gemaakt. De deelnemers zullen op de bijeenkomst van 13 februari over hun ervaringen tot nu toe vertellen. Zo is werkzoekende Sandra van der Heiden gekoppeld aan de Veldhovense wethouder Daan de Kort, Nicolette Enzlin aan Frank Visser van Philips en Henk Breukel aan Fancy van der Vorst van Brainport Development. ,,Ons idee is dat werkgevers zo terugkomen op eventuele vooroordelen, omdat ze zien welke talenten de aan hun gekoppelde kandidaat heeft. Mogelijk kan ook de werkzoekende kijken of hij zijn ambities moet bijstellen en zijn blik kan verbreden. Bijvoorbeeld door ook te kijken naar kansrijke sectoren als ict, zorg of logistiek, ook al is dat niet waarvoor hij van oorsprong is opgeleid. Of door genoegen te nemen met een lager salaris dan voorheen."