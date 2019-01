‘Buffer’ van drie of vijf huizen tussen kamerverhuurpanden Eindhoven tegen overlast

Tussen twee per kamer of etage verhuurde panden in Eindhoven moet voortaan een ‘buffer’ van drie of vijf woningen zitten, zo luidt het voorstel van het college van B en W. Maar ook als de eigenaar daar aan voldoet volgt er nog een leefbaarheidstoets. Bovendien legt de gemeente de eigenaar de verplichting op om een huishoudelijk reglement op te stellen. De verhuurder wordt medeverantwoordelijk voor geluidsoverlast, vervuiling of rotzooi, drugshandel en geweld in en om zijn eigendom. Voor panden die al illegaal gesplitste zijn in kamers of zelfstandige woningen gaat een overgangstermijn van één jaar gelden. Wie binnen dat jaar een vergunning aanvraagt, wordt beoordeeld op basis van de oude regels, daarna gelden de nieuwe, strenge normen. In alle gevallen geldt: wie zich niet aan de (leef)regels houdt, kan zijn vergunning kwijtraken.