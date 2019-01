'Bufferregels voor kamerverhuur zijn waardeloos’

,,De gemeente Eindhoven kijkt alleen naar het aantal woningen tússen twee kamerverhuurpanden, dat moeten er drie binnen de Ring en vijf daarbuiten zijn. Maar wat gebeurt er met de woningen aan de overkant van de straat of aan de achterkant van mijn huis? Als ze daar een feestje in de tuin houden, kan ik daar dus veel overlast van hebben", zegt Fred Salari, als bewoner van de Runstraat regelmatig in actie tegen pandeigenaren. Ook William Maas, actieve buurtbewoner van de Bennekel in Gestel, ziet niets in de regeling die het college van B en W wil invoeren. ,,Het gaat alleen om de nieuwe aanvragen. Als ik hier uit mijn raam kijk, zie ik alleen al zeventien kamerverhuurpanden. Daar gebeurt niets aan en dat frustreert veel buurtbewoners.”