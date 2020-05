Buffetrestaurant heeft niks aan 30 gasten: ‘Na afloop kan ik de helft weggooien’

Huisarts Hoevenaars uit Eindhoven verdwenen, VGZ zegt contract met huisartsen­prak­tijk op

15 mei EINDHOVEN - Waar is dokter Hoevenaars gebleven? Het is een raadsel voor de patiënten van praktijk De Oude Toren, die een aantal dagen een dichte deur troffen. Inmiddels is een waarnemer aan het werk. VGZ zegt het contract met de huisartsenpraktijk per 1 juni 2020 op.