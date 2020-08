Buiten Europa, daar gebeurt het. Iedereen die wel eens buiten Europa is geweest, die weet dat. Iedereen die wel eens is gaan backpacken in Azië of wildkamperen in Australië komt als veranderd mens terug. Dat weet ik, omdat ik jarenlang op het terras ellenlange verhalen aan heb moeten horen van mensen die terugkwamen van zo'n lange reis.

Verhalen over andere gebruiken en een andere mentaliteit. ‘Dat de mensen daar veel vriendelijker zijn.’ En: ‘dat ze daar niet zo gehaast zijn als hier’. Verhalen die ik altijd met een dikke vette korrel zout nam. Want, zo dacht ik, het was daar – waar ‘daar’ was deed er niet zoveel toe – vooral leuk omdat de backpacker of wildkampeerder in kwestie gewoonweg een hele poos geen verantwoordelijkheden had en ongebreideld zat te feesten en zuipen.

Dat is prima. Maar leuke verhaaltjes over de ‘locals’ en ‘dat je nu echt een andere kijk op het leven hebt’, gingen er bij mij niet in. Ik bleef lekker thuis. Vakantie vieren deed ik op maximaal 2000 kilometer van mijn bed en nooit langer dan drie weken. In Europa kun je heus heel veel mooie dingen zien.

China!

Dat het ook anders kan bewees mijn zus. Die bezocht vanaf dat ze 18 jaar oud was regelmatig allerlei uithoeken van de wereld. Ze bracht geen pretentieus geneuzel mee terug naar huis. Wel veel mooie verhalen en een aldoor groeiende reislust.

Misschien moest ik toch maar eens zo’n verre reis maken. Dat vond ik best heel spannend, gaf ik daarna aan mezelf toe. Of, nou ja, zeg maar gerust gewoon eng. Waarom weet ik niet. Angst is vaak niet rationeel.

Ik maakte plannen voor verre reizen. Ik zei ze weer af. Zo werd ik 31 jaar oud. Toen kwam het idee van een vriend om naar China te gaan. China! Veel exotischer krijg je het niet. Een gezamenlijke vriend woont al drie jaar in Sjanghai. We zouden hem bezoeken en meteen een reis door het land maken.

Een keer diep ademhalen. Daarna zei ik ja. Maanden volgden vol plannen maken, tickets boeken, voorpret en benauwdheid. Eind maart zou het gebeuren. Mijn eerste reis buiten Europa. Maar ja, corona.