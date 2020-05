Buiten sporten in beachsfeer bij Sportvision

FC Eindhoven ziet Jay Idzes transfer­vrij vertrekken naar Go Ahead Eagles

20:27 Jay Idzes (19) heeft voor drie jaar getekend bij Go Ahead Eagles. De Mierlonaar was bij FC Eindhoven in het bezit van een aflopend contract en kon dus transfervrij de overstap naar Deventer maken. FC Eindhoven hoopte dat de middenvelder zou verlengen.