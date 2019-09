Buitenaardse lichtshow in Steentjeskerk tijdens Glow Eindhoven

Dinsdag presenteerden negen genomineerden hun ontwerp aan de jury in The Student Hotel. ,,Shit!" roept Valerie van Zuijlen (25) als ze door juryvoorzitter Ronald Ramakers, directeur van Glow, naar voren wordt geroepen. Ze had niet verwacht dat haar idee voor een lichtshow vanaf de maan het zou winnen van de acht andere ontwerpen 'met allemaal een zeer hoog niveau', zoals Ramakers vooraf had gezegd.

Maanmannetjes

Van Zuijlen heeft voor haar ontwerp contact gezocht met twee vrijwilligers van de volgens haar grootste radiotelescoop ter wereld, in het Drentse Dwingeloo, Jan van Muijlwijk en Harry Keizer. ,,Ik noem ze de Maanmannetjes, want al jarenlang zenden zij geluid naar de maan en registreren wat er terugkomt. Het nieuwe dat ik doe, is die signalen omzetten in licht.'' Passend bij het buitenaardse heeft Van Zuijlen gekozen om de befaamde vijf tonen van de film Close Encounters of the Third Kind naar de maan te sturen. De lichtshow zal uiteindelijk bepaald worden door wat de geluidsgolven ontmoeten op het maanoppervlak. ,,Misschien wel de voetafdruk van Neil Armstrong'', lacht de kunstenaar. Of ontwerper, of cineast. Want Van Zuijlen volgde de opleiding Graphic Design, studeerde film aan het Sandberg Instituut en behaalde haar master Cinema Studies in New York, waar ze nu woont.