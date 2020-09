Buitenaardse wezens moeten voor gezelligheid zorgen in winkelcentrum Eckart

EINDHOVEN - In winkelcentrum Eckart werd gistermiddag de Schitterplaats onthuld, een ontmoetingsplek en kunstwerk ineen. Het kunstwerk moet het winkelcomplex weer nieuw leven inblazen.

Trots wijzen Risiano Ramlal en Rosita Chen van basisschool Tweelingen het door hen beschilderde stukje vliegende schotel aan tijdens de onthulling van het kunstwerk in winkelcentrum Eckart in de Orionstraat. Onder de oplichtende UFO is een ontmoetingsplek gecreëerd met verschillende zitjes. Deze worden al meteen tijdens de onthulling getest door de bewoners van seniorenflat Andromedaplaats, de buren van het winkelcentrum die ook meehielpen aan het kunstwerk.

Woonbeleving verbeteren

Uit een onderzoek van welzijnsorganisatie Cement naar de woonbeleving van de senioren kwam naar voren dat zij het jammer vinden dat de gezelligheid en veel voorzieningen verdwenen zijn. Zo ontstond het idee om een ontmoetingsplaats te creëren.

Slager, bakker, drogist, groenteboer, kapper. Buurtbewoners Susan Vos en Karin van Didden lepelen alle zaken op die hier tot een jaar of vijf geleden nog zaten. Nu spot je in het gedateerd ogende winkelcentrum vooral dichte rolluiken en te huur-posters. ,,Ze zijn een voor een vertrokken omdat de huren steeds hoger werden”, vertelt Vos. ,,Een groot gemis, vooral voor de ouderen die hier op aangewezen zijn.” Vos en Van Didden hopen dat dit project eigenaar Vastned, een Amsterdamse investeringsmaatschappij, inspireert om ook in actie te komen, bijvoorbeeld door de huren te verlagen.

Bijdrage cultuurfonds

De Schitterplaats kwam tot stand dankzij een bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant. Cement legde de eerste contacten en stelde ontwerper Almar Sinte Maartensdijk aan om het kunstwerk te maken samen met de scholieren en senioren. ,,Het is begonnen als een soort bouwpakket met allemaal losse panelen en sjablonen”, vertelt Sinte Maartensdijk. Hij bundelde de verschillende schilderingen tot een geheel, een lichtgevende vliegende schotel met een doorsnee van bijna 2,5 meter. Die vorm verwijst net als de schilderingen naar de straatnamen in de Woenselse wijk. Van Didden hoopt dat de Schitterplaats een eerste aanzet is om het winkelcentrum weer vol te krijgen. ,,De loop moet weer terug. Vroeger was het hier altijd druk en werd er ook veel georganiseerd. We hebben hier zelfs ooit een kerstdiner gehad.”