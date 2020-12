BuitenBeelden: Een enorm muurreliëf aan de rondweg, maar wat is het?

Wie er de Eindhovensche en Meierijsche Courant van die (oorlogs)dagen op naslaat, komt hem geregeld tegen: dialectdichter Lodewijk van Woensel. Zo dicht hij in oktober 1940 over een vogeltje, ‘De Kneuter’ : ’n klein, grèuw vuggelke, dè toch ók zn best wil doen om mee te telle. Een metafoor voor de bescheiden Brabander . Lodewijk van Woensel is het pseudoniem van Louis Vrijdag (1913-1994). Zijn vader Louis richt in 1905 een steendrukkerij op, die vanaf 1947 Drukkerij Vrijdag gaat heten. Als vader in 1937 overlijdt, zetten Louis jr en zijn broer Peter het bedrijf voort.

Schemerzone tussen goed en fout

Een fijne mins , die Louis jr, zo gaan de verhalen, maar er was ook iets mee: in de aanloop naar de oorlog raakt hij namelijk behoorlijk de weg kwijt in het schemergebied tussen ‘goed’ en ‘fout’, zijn sympathieën slaan door richting het fascisme. In de oorlog wordt hij op verzoek van NSB-burgemeester Pulles tijdelijk directeur van het Van Abbemuseum, en organiseert er propagandatentoonstellingen. Wegens collaboratie wordt hij in 1946 veroordeeld. Na zijn detentie zet Louis jr zich serieus in voor het kunstklimaat in Eindhoven. De drukkerij biedt veel beeldend kunstenaars een baan, en verzorgt ook veel drukwerk uit de culturele wereld.

Volop te zien

Drukkerij Vrijdag groeit uit tot een begrip in Eindhoven, en is ook een geografisch ijkpunt, dankzij het karakteristieke uiterlijk van het gebouw, dat in 1952 – uit de puinhopen van de oorlog - wordt gebouwd aan de Limburglaan. Louis jr geeft de opdracht voor een opvallend reliëf aan de gevel. Het werk krijgt de naam ‘Drukkerswereld’. Op het keramieken ontwerp van bijna vijfeneenhalve meter bij 3,25 en 25 centimeter dik, is van dichtbij volop te zien. Onder drie klassieke figuren - waaronder een moeder dat haar kind de borst lijkt te geven - voeren drie centrale personen een klasje aan, zo lijkt het. Om hen heen gereedschap uit de vroege lithografie, zoals een zethoek en letterbak. De middelste persoon, een vrouw, houdt een stenen tafel vast waarop de Latijnse tekst ‘Saxa Loquuntur’ staat: ‘(als) de stenen spreken’. ,,Het werk staat symbool voor de ontwikkeling van de drukkerij”, weet Peter-Paul Vrijdag (82) uit Valkenswaard, zoon van Louis Vrijdag jr. ,,De steendruk wordt er in weerspiegeld, waar de moderne offsetdruk uit voortgekomen is.” Peter-Paul was van 1972 tot 1995 directeur van de drukkerij, en stond hierna (in 2001) aan de basis van het Steendrukmuseum in Valkenswaard, waar je zelf kunt leren tekenen op steen en drukken.

Mecenassen van Hugo Brouwer

De maker van Drukkerswereld is kunstenaar Hugo Brouwer, voor wie Peter en Louis Vrijdag belangrijke mecenassen waren. ,,Mijn vader was heel goed bevriend met Hugo Brouwer”, weet Peter-Paul, ,,al voor de oorlog had hij heel veel contact met hem.”

Die Brouwer was een grote, zeker in Zuidoost-Brabant. Geboren in Den Haag in 1913 en in 1986 overleden in Groningen, maar vanaf 1955 woonde en werkte hij in Nuenen. Brouwer was een zeer veelzijdig kunstenaar, maar vooral bekend als beeldhouwer en schilder. Veel van zijn werken zijn terug te vinden in de regio, zoals de glas-in-loodramen in het gemeentehuis van Nuenen (1950), de muurschildering in de aula van het Van Maerlant College te Eindhoven (1953) en het mozaïek in het priesterkoor van de kerk Onbevlekt Hart van Maria in Weert (1965), met 255 vierkante misschien wel het grootste mozaïek van Nederland. Brouwer inspireerde kunstenaars als Leo Achterbergh uit Son en Breugel en Antoon van Bakel uit Nuenen.