BuitenBeelden: Het mysterie van de grote gele E op de Grote Beek

EINDHOVEN - Min of meer verborgen kunst in de regio; tegen gevels, op begraafplaatsen, of verborgen in het bos. De kunstredactie zoekt en vindt. Aflevering 9 van onze serie BuitenBeelden bracht ons naar de Grote Beek.

De mooiste rhododendron van Eindhoven prijkt op de Grote Beek. Ga in het voorjaar maar eens kijken naar de paarse bloemenwand bij de ingang van het landgoed aan de Boschdijk. Wie vaak vanuit Eindhoven-Noord naar het centrum fietst, zoals uw verslaggever, ziet ook in de herfst en de winter genoeg fraais op de hoofdlocatie van de GGzE. Zoals het terrein waar een aantal paarden rondstruint. Altijd in zen-modus: alsof ze de bewoners met psychische problemen én de fietsende forens willen vertellen dat het allemaal goedkomt.

Eetstoornissen en exhibitionisme

Na de rhododendron en de paarden stuit je op een grote gele E aan de rand van een kleine vijver. Waarom? Geen idee. Het ding is er gewoon altijd al geweest. Staat de E simpelweg voor Eindhoven? Of is er een relatie met psychische aandoeningen zoals Eetstoornissen, Exhibitionisme of Emetofobie (de angst voor overgeven)?

Volledig scherm De E vormt één geheel met de vijver. © Kees Martens/DCI Media

Maar de letter is niet alleen. In zijn buurt staan nóg twee bijzondere objecten. Aan de zijde van de E zien we een halve, zilverkleurige globe, waarin een kleinere bol is geplaatst. Daar schuin tegenover: een groenige, ruw afgewerkte bal. De E en de twee bollen lijken op geheimzinnige wijze met elkaar verbonden. Trek een denkbeeldige lijn tussen de objecten en je krijgt een driehoek.

Een online-zoektocht leert dat de globes, vijver en E samen één kunstwerk vormen, in 1990 voltooid door beeldhouwer Marc Ruygrok. Woorden en letters zijn prominent aanwezig in zijn werk. Ook heeft hij een voorkeur voor basale vormen zoals vierkanten, kubussen, cirkels en bollen. Hij zorgt vaak voor een glimlach. Voor Schiphol ontwierp hij een werk met de letters SO GO ON. In het Haagse stadhuis kon je zitten op meubilair dat de woorden KOM ZIT STA GA uitbeeldde.

In de spiegel kijken

Maar de E van de Grote Beek is lastig te duiden. Dus bellen we met de kunstenaar uit het Noord-Hollandse Den Oever. ,,Je zou gemakkelijk kunnen stellen dat de E staat voor Eindhoven, Entree of Euforie”, reageert Ruygrok. Het ligt iets anders. ,,Ik denk meer vanuit de vorm. Als je een blok hebt en daar twee sleuven uithaalt, krijg je de letter E. Het hoeft allemaal niet zo expliciet te zijn. De letter weerspiegelt in het water, waardoor je een dubbele E krijgt. Alsof de werkelijkheid wordt verdubbeld.”

Volledig scherm De halve globe met daarin een bol: het beeld moet associaties oproepen met het lichten van een schedel. © Kees Martens/DCI Media

Een thema dat natuurlijk prima past op een plek, waar veel mensen in de spiegel kijken om hun eigen verhaal te begrijpen. Toch? ,,Alles wat het beeld oproept, vind ik helemaal goed”, zegt Ruygrok.

Lichten van de schedel

De halve bol met daarin een andere bol moet associaties oproepen met het lichten van een schedel, verduidelijkt hij. ,,De bovenkant is eraf gehaald, waardoor je naar binnen kijkt.” Opnieuw een link met de behandelingen op de Grote Beek. Het was zijn idee om de bronzen globe aan de overkant samen met de cliënten af te maken. Zij zouden hun handafdrukken plaatsen. ,,De wereld vormgegeven door de mensen binnen de kliniek.” Dat plan ging niet door, waarna hij zelf de laatste hand legde aan de ruwe bol.

Volledig scherm De ruwe bol, die samen met de halve globe en de letter E het kunstwerk van Marc Ruygrok compleet maakt. © Kees Martens/DCI Media Minder geheimzinnig dan het lijkt, dus, die bollen en de E van de Grote Beek. En opeens net zo mooi als die bloeiende rhododendron in de lente. Het dagelijkse fietstochtje zal nooit meer hetzelfde zijn.