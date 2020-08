BuitenBeelden: Mysterieuze man op Helmondse begraafplaats

Een begraafplaats is zo’n gekke plek nog niet, midden in een hittegolf in coronatijd. Er is verkoeling onder de bomen en je hoeft niet bang te zijn om er besmet te raken, want je komt geen levend wezen tegen. Niet op de oude protestantse begraafplaats in Helmond in elk geval. Een serene, lommerrijke plek aan de Molenstraat, voor iedereen toegankelijk. Behalve als de zon onder is. Dan mogen alleen bevoegden er komen, zo staat er op het dik 150 jaar oude gietijzeren toegangshek, links van de oude doodgraverswoning. Wie hier de bevoegden en onbevoegden zijn, is weer een andere vraag.