Buitenspelen en voetballen mag, maar maak de groep niet te groot

Heel even ging het er over, in de Whats- Appgroep van Thomas (31), Jeroen (29) en Joshua (31). Zou het wel verstandig zijn om te gaan voetballen? Maar daar denken de mannen nu al lang niet meer aan. Het spel op het trapveldje achter station Strijp-S is in volle gang. Thomas veegt het zweet van zijn voorhoofd. De bal komt er aan. ,,Voor je het weet, kan het niet meer’', zegt hij. De richtlijnen van RIVM schrijven voor dat Nederlanders op afstand van elkaar moeten blijven. Zo hoopt de overheid om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Al kun je nog wel boodschappen doen, wandelen of fietsen, schrijft het RIVM op zijn website.