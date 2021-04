Buitenzwemmers: ‘Je moet geen koukleum zijn, maar verder is het goed te doen’

Ze waren er als de kippen bij afgelopen woensdag om een tijdslot te reserveren voor het baantjes zwemmen in het Ir. Ottenbad. Want dat zwemmen, dat hadden ze allemaal toch wel heel erg gemist de afgelopen maanden. ,,Maar spannend is het, want het is toch nog wel echt koud”, zegt de Nuenense Patricia van Laerhoven (50). ,,We zien het wel, ik ga het gewoon proberen.” Zonder aarzeling laat ze zich zo het water in glijden en meldt ze een paar baantjes verder dat het ‘lekker tintelt’.