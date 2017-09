'Buizen Philips van levensbelang voor Duitse radar'

EINDHOVEN - '75 jaar Sinterklaasbombardement 1942-2017' is de titel van een boek dat zaterdagmiddag wordt gepresenteerd. Dit gebeurt op een historische plek: in de Witte Dame.

Op 6 december -Sinterklaasdag- is het precies 75 jaar geleden dat een honderdtal Britse bommenwerpers hun vernietigende lading losten op de Philips fabrieken op Strijp-S en de Emmasingel. De aanval was de grootste tot dan toe in bezet West-Europa en duurde die zondagmiddag niet langer dan vijftien minuten. Bijna 150 Eindhovenaren vonden de dood. De schade was enorm.

Hans Schippers (70) uit Eindhoven gaat in zijn boek, een gezamenlijk project van het Eindhoven Museum, de Bibliotheek Eindhoven en de auteur zelf, vooral in op de vraag waarom juist de fabriek op de Emmasingel zo interessant was voor de Engelsen. Om die vraag te kunnen beantwoorden, putte Schippers, die ruim een kwarteeuw techniek-historicus was bij de TU/e en daarna voor het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) werkte, onder meer uit rapporten van de Engelse radardeskundige Watson-Watt, die pas in 2010 openbaar werden.

Flinke voorsprong

Schippers: ,,Uit die stukken werd duidelijk hoe enorm belangrijk de fabrieken van Philips, waar radiobuizen werden gemaakt, voor de Duitsers waren; met name voor de verbindingen en het radarsysteem. De Duitsers waren eind jaren dertig uit op een blitzkrieg en hadden de ontwikkeling van radar verwaarloosd. Men vond dat een te defensief concept. De Engelsen hadden met hun systemen bij de Slag om Engeland (najaar 1940) een flinke voorsprong; die zagen de vijandelijke bommenwerpers al van ver naderen. Toen ze dat in de gaten kregen, wilden de Duitsers een inhaalslag plegen. De buizen van Philips kwamen daarbij heel goed van pas."

Volledig scherm Ook het Klokgebouw op Strijp-S raakte zwaar beschadigd. De klok staat stil op het tijdstip van de luchtaanval: half een. © NIOD

Dat Philips, onder Duits bewind, de buizen maakte voor de vijand, was al langer bekend. ,,Maar niet de grote schaal waarop dat gebeurde", zegt Schippers. Ook maakte het bedrijf hele krachtige zoeklichten voor de Duitse luchtdoelartillerie. ,,Die lichten waren volgens sommige deskundigen zó fel dat ze de piloten in hun vliegtuigen verblindden."

Werken voor de vijand

De Philips-werknemers zagen zich gedwongen te werken voor de vijand, maar met liefde ging dat bepaald niet. Schippers maakt in zijn boek melding van (lichte) daden van verzet. Onder meer over benzine die 'verdween' en een jubileumfeest dat uitliep op een manifestatie vóór Oranje en tegen de NSB. ,,Er bestond heel veel angst onder de werknemers dat ze naar Duitsland werden gestuurd. Wat moest men anders doen dan voor Philips te blijven werken? De productie staken? Dat was makkelijker gezegd dan gedaan."

De kritische noten in het boek waren voor Philips reden om niet mee te werken aan de totstandkoming. ,,Jammer, daar moet zo'n bedrijf toch tegen kunnen. Geschiedenis zonder kritische noot, is flauw."

De presentatie van het boek begint zaterdag om 15.30 uur. Het boek (62 pagina's) is te koop voor 12,50 euro.