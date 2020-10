Bumper aan bumper in de rij voor de sneltest: ‘Het is pas goed als je een traantje ziet’

Zorgen bij PSV om corona-uit­braak in de selectie: ‘Moeten we doorvoet­bal­len als er iemand van ons op de ic komt?’

25 oktober Trainer Roger Schmidt van PSV maakte zich na afloop van Vitesse-PSV zorgen om de corona-situatie bij PSV. Inmiddels zijn 8 van de 27 leden van de A-selectie van de Eindhovense club besmet of besmet geweest en maandag staat de volgende testronde weer op het programma. ,,Je moet als trainer niet teveel nadenken over dingen waar je geen invloed op hebt, maar ik maak me wel zorgen om de gezondheid van mijn spelers en hun familie”, zei de coach tijdens de persconferentie na het duel met de Arnhemmers.