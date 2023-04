Bunkr is de naam van grand café en restaurant onder de Bunkertoren: ‘Straks kan iedereen genieten van dit gebouw’

Informatie­markt jeugd-en gezinscoa­ching in Best

BEST - Net voorafgaand aan de Week van de Kindercoaching van Stichting Adiona wordt er in de bibliotheek van Best een informatiemarkt gehouden. Ouders, kinderen en verzorgers kunnen op 15 april tussen 10.00 en 13.00 uur meer te weten komen over kindercoaching.