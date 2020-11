Bureau Jong helpt kinderen met verwerken echtscheiding: ‘Ook zij moeten hun verhaal kwijt kunnen’

EINDHOVEN - Volwassenen kunnen hun verhaal over een echtscheiding meestal wel ergens kwijt. Bij vrienden, een mediator, coach of psycholoog. Maar kinderen vinden voor hun verdriet en vragen meestal geen adequaat luisterend oor. Het Eindhovense Bureau Jong biedt ze een helpende hand.

Quote Steeds blijkt dat het ze enorm oplucht om over de scheiding te kunnen praten Susanne Kuijten, Bureau Jong De impact van een (echt)scheiding is voor alle betrokkenen altijd groot, maar bij kinderen blijft zo'n ingrijpende gebeurtenis niet zelden een rol spelen bij hun verdere ontwikkeling. Dat concludeerden Susanne Kuijten en Ans Janssen al in hun werk als respectievelijk jeugd- en gezinswerker binnen de Jeugdzorg en als ggz-verpleegkundige. Kinderen die bij hen terechtkwamen bleken naast problemen van diverse aard, ook heel vaak gescheiden ouders te hebben.

Janssen besloot zich te gaan focussen op preventie van problemen bij kinderen na een scheiding en volgde de coach-training Kind In Echtscheiding Situatie (KIES). En omdat Kuijten zich uiteindelijk toch vooral wilde specialiseren, volgde ook zij dezelfde training. Het duo besloot samen te gaan werken en de basis voor Bureau Jong lag er.

Gratis, toegankelijk voor elk kind

Kuijten: ,,Met onze specifieke ervaring hebben we ons eigen sausje over de KIES-methode gegoten en daarmee ons eigen programma ontwikkeld. In 2018 zijn we met de eerste groepen gestart. Met subsidie van de gemeente Eindhoven die er ook het belang van inzag dat ons programma gratis aangeboden kon worden en daardoor toegankelijk voor elk kind.”

Bureau Jong bereikt die kinderen en hun ouders door samen te werken met inmiddels zeventien basisscholen in Eindhoven. Janssen: ,,Zij maken ons programma bekend via hun nieuwsbrief en website of brengen het zelf onder de aandacht van gescheiden ouders van leerlingen. Wanneer beide ouders akkoord zijn met deelname, stellen we in overleg met school de groepjes samen. Maximaal acht kinderen per groep, liefst geen broertjes en zusjes samen en ook houden we rekening met leeftijd.”

Kind bepaalt wat het wel of niet vertelt

Het programma bestaat uit zeven sessies die vrijwel altijd tijdens schooltijd plaatsvinden. Terwijl de kinderen zich uiten in creatieve activiteiten als tekenen, schrijven, spelletjes en theater wordt er ook over de scheiding gepraat. Janssen: ,,Daarbij bepaalt het kind steeds wat het wel of niet vertelt. De solidariteit onder hen is groot. Zeker omdat we bij aanvang ook met hen afspreken dat alles wat op tafel komt binnen de groep blijft. Dat geeft ze een gevoel van veiligheid.”

De opdrachten die de kinderen maken tijdens het traject worden opgeborgen in een mapje dat fungeert als communicatiemiddel naar de ouders. Kuijten: ,,We hebben sinds de start 150 tot 200 kinderen begeleid en steeds blijkt dat het ze enorm oplucht om over de scheiding te kunnen praten.”

Kuijten vervolgt: „Ook ouders vinden het fijn meer zicht te krijgen op hoe hun kind de scheiding ervaart. Voor hen werkt het programma als een spiegel. De kinderen geven we vooral mee dat praten over de scheiding echt helpt. Na zeven sessies hebben ze ook meer zicht op het netwerk waar ze gebruik van maken: een opa en oma, een leerkracht en natuurlijk hun eigen ouders.”