Buren Hoogstraat in Eindhoven tegen nieuwe studentenstudio’s

EINDHOVEN - Buren van Hoogstraat 414 in Eindhoven zijn niet bepaald blij met de komst van nieuwbouw voor acht studentenstudio’s in de achtertuin. In de omgeving zijn meer dan genoeg overlast gevende studentenhuizen, vinden zij.

Maar wat vooral steekt, is dat de initiatiefnemer voor de bouw, de christelijke stichting ISECK, in deze krant deed alsof de buurt geen problemen heeft met het plan. ,,En dat terwijl we op de avond voor de buren alleen maar hebben geklaagd over het plan. We hebben ook gezegd dat we er alles aan zullen doen om dit tegen te houden”, vertelt Mietcie Schell, een van de directe buren. Zij was met Sien Ritzen, die aan de andere kant van het bestaande studentenhuis woont, de enige aanwezige. ,,Van onze achterburen aan de Laagstraat hebben we gehoord dat ze helemaal geen uitnodiging hebben gehad”, aldus de 83-jarige buurvrouw Ritzen. Zij is heel fel als het gaat om de ‘leugens’ van de christelijke studentenhuisvester in het artikel in deze krant. ‘Schijnheilig’ noemt ze dat. ISECK verhuurt vier woningen in Eindhoven aan christelijke studenten. De stichting wordt gerund door vrijwilligers en heeft geen winstoogmerk.

Volledig scherm In de tuin van dit pand aan de Hoogstraat wil de christelijke kamerverhuurder ISECK 8 studentenstudio's bouwen. De buren zijn daar tegen. © Michel Theeuwen

Ook dat de buren geen last hebben van de studenten, is niet waar zo blijkt uit het relaas van Ritzen en Schell. Feesten met veel drank tot diep in de nacht, geluidsoverlast in de tuin, het zijn een paar klachten. Al hebben de buren nooit officieel geklaagd bij de gemeente. ,,Maar het gaat niet alleen om die twaalf studenten”, zegt Schell. ,,Het gaat om het totaal, om het volume van studentenhuizen dat hier in de straat al zit én er nog bij komt. En dat de gemeente dat allemaal maar toestaat.” De vrouwen sommen op waar overal kamers of etages verhuurd worden, zo’n beetje om en om in dit deel van de straat. En dan zijn er nog plannen voor onder meer nieuwbouw in plaats van technische groothandel Teunissen aan de overkant, die gaat verhuizen. ,,En je kunt hier nu al je auto niet meer kwijt, ‘s avonds. Dat komt doordat er veel meer mensen met auto’s zijn komen te wonen in de gesplitste huizen”, aldus Schell.

Quote Willen die mensen die dit soort plannen uitvogelen, zelf ook studenten naast zich hebben wonen? Dat is dan mijn vraag. Sien Ritzen, Bewoonster Hoogstraat

Sien Ritzen, die hier al tachtig jaar woont, is het een doorn in het oog dat de studenten en de beherende stichting er zo’n zooitje van maken. ,,Het onderhoud aan het huis is slecht, al hebben ze pas nog wel wat dingen gedaan. De ramen worden niet gewassen, het onkruid groeit tot aan het raam en de zooi in de tuin is schandalig”, aldus de 83-jarige. Ook wát er gebouwd gaat worden, valt niet in goede aarde bij de buren. ,,De nieuwbouw komt dichter bij te staan dan de andere woningen in de Laagstraat en wordt nog hoger ook. We gaan van vrij uitzicht naar zicht op een gigantische muur. En de studenten kijken gewoon in onze tuin. Dat gaat ten koste van onze privacy”, aldus Schell.

De vergunning is nog niet verleend, want ook het bestemmingsplan moet aangepast worden. De buren zullen zich daar niet zomaar bij neerleggen, laten ze weten. Maar studenten moeten toch ook wonen in de stad? ,,Maar willen die mensen die dit soort plannen uitvogelen, zelf ook studenten naast zich hebben wonen? Dat is dan mijn vraag”, aldus Ritzen.

Volledig scherm Voorzitter Leo Snijders van stichting ISECK op plek nieuw studentenhuis aan de Laagstraat in Eindhoven. Dit is de tuin van het huis van de christelijke verhuurder van studentenkamers aan de Hoogstraat (achtergrond). © FotoMeulenhof