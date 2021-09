Buren terreurverdachten blijven vertwijfeld achter: ‘Geen man met lange baard en jurk’

Harry Lubse vertelt over de brand die PSV voor altijd aan het Duitse Halle verbindt

26 september Altijd even kijken waar de nooduitgang is. Dat is een van de dingen die Harry Lubse na de brand in Tsilveren Seepaerd van 1971 telkens deed bij al zijn Europese reizen met PSV die nog zouden volgen. ,,Het leven is soms gewoon ontzettend hard.”