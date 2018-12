Buren Willemstraat Eindhoven kritisch over bouwplannen

EINDHOVEN - Omwonenden van het terrein Van de Ven & Co en het Vogelzangterrein aan de Willemstraat in Eindhoven zijn niet gelukkig met de bouwplannen. Anders dan gemeente en ontwikkelaar hebben gecommuniceerd zijn er met hen geen afspraken gemaakt.

De wijkvereniging Vonderkwartier vindt dat ze ook te weinig betrokken is bij het maken van de plannen voor in totaal 187 woningen. De buurt is vooral bezorgd over de parkeerdruk. Bij de vereniging van eigenaren van de Nassau, een appartementencomplex aan de Willemstraat, en bewoners van de Langdonkenstraat schiet vooral in het verkeerde keelgat dat enkele woningen al het binnenkomende zonlicht kwijt raken door de hoogte van de nieuwbouw.

Lees ook Eindhoven maakt afspraken over hoogte huur voor deel nieuwbouw Willemstraat Lees meer

Volledig scherm Het Vogelzangterrein aan de Willemstraat in Eindhoven is nu nog in gebruik als parkeerterrein. De buurt vreest de parkeerdruk als hier woningen gebouwd worden. © Michel Theeuwen

Burgland Real Estate wil op het terrein Van de Ven & Co aan de Willemstraat-Gagelstraat-Langdonkenstraat 89 appartementen en drie grondgebonden woningen bouwen. Op het Vogelzangterrein, hoek Willemstraat/Lodewijk Napoleonlaan, is plaats voor 56 appartementen en 39 grondgebonden woningen. De hoogte van de nieuwbouw die volgend jaar moet beginnen bedraagt maximaal vijf woonlagen.

Volledig scherm Een impressie van de bouwplannen van Burgland Real Estate op het terrein Van de Ven & Co in Eindhoven met op de voorgrond de Willemstraat. © Burgland Real Estate

Volledig scherm Het terrein Van de Ven & Co aan de Willemstraat-Langdonkenstraat-Gagelstraat in Eindhoven, met links op de achtergrond het appartementencomplex de Nassau. © Michel Theeuwen

En dat kan wel wat minder, denken de buren van het terrein Van de Ven & Co. Want het is ‘zeer onwenselijk’ dat die woningen ’donker, somber en naar om in te leven’ worden. Bovendien negeert de gemeente in het plan de eigen regels voor bezonning. De buren ontkennen in een brief aan de gemeenteraad bovendien dat de projectontwikkelaar afspraken heeft gemaakt met de omwonenden. Met een simpele ingreep - lager bouwen - is de bezonning van hun huizen te redden, schrijven ze.

Volledig scherm Het Vogelzangterrein aan de Willemstraat in Eindhoven is nu nog in gebruik als parkeerterrein. De buurt vreest de parkeerdruk als hier woningen gebouwd worden. © Michel Theeuwen

Volledig scherm Een impressie van de bouwplannen van Burgland Real Estate op het Vogelzangterrein in Eindhoven met op de voorgrond de Willemstraat. © Burgland Real Estate

Het Vogelzangterrein is nu in gebruik als parkeerplaats, voor de buurt, maar ook voor bezoekers van zorgcentrum Vonderhof, de moskee aan de Willemstraat, de binnenstad én PSV. Maar ook plaatsen aan de Albertina van Nassaustraat en de Lodewijk Napoleonlaan vervallen. De wijk wil die behouden, omdat de parkeerdruk al zo hoog is, schrijft voorzitter Ton Castenmiller.

Bovendien wil de vereniging dat de nieuwbouw ook toegankelijk wordt voor starters en ouderen die in de eigen buurt willen blijven wonen. De dure huurwoningen nodigen juist uit tot snel verhuizen. ‘De wijk loopt het risico een duiventil te worden', aldus de brief.