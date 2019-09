Burendag in Eindhoven: Als je meehelpt, word je ook zelf geholpen

Achter de schermen Eindhoven Airport ontwaakt: ’s Nachts gaan de deuren van de luchthaven op slot

12:02 EINDHOVEN - Het is half vier in de nacht. Overal staan, liggen of hangen plukjes mensen. De een languit op een bankje, de ander pielend op de smartphone, ijsberend bij de stilstaande draaideuren. Het is alsof mensen in de rij liggen voor een kaartje voor een concert. Maar dit is 2019 en zo gaat dat toch allang niet meer? Bovendien: we zijn op Eindhoven Airport, met afstand de grootste regionale luchthaven van Nederland.