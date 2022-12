Burgemeester Dijsselbloem: ‘Exporteren van ASML-technologie naar China is onverstandig’

Fons Wijnen: Gelauwerd als verzets­held, maar verdoezeld als oorlogsmis­da­di­ger van Rawagede

EINDHOVEN - Fons Wijnen, verzetsheld in de Tweede Wereldoorlog, was op 9 december 1947 als majoor van de landmacht verantwoordelijk voor de eenheid die een bloedbad aanrichtte in het Indonesische Rawagede. Hij werd nooit veroordeeld en kon daarom carrière maken in Eindhoven en Oirschot.

11:00