Burgemeester Dijsselbloem onthult regenboog-kunstwerk op Stationsplein en loopt mee in Pride Walk

Bierbrou­wers halen 2,5 miljoen euro op voor megabrouwe­rij in Eindhoven

EINDHOVEN - Brouwerij Lighttown Brewers in Eindhoven kan van start want deze week werd het laatste deel van de benodigde 2,5 miljoen euro bij investeerders opgehaald. Over een paar jaar moet er op bedrijventerrein De Kade bij het Campinaterrein jaarlijks zo'n 2,4 miljoen liter bier door de leidingen stromen.