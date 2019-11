Burgemeester Eindhoven, bestuursvoorzitter TU en president Philips: ‘Meer geld Rijk naar Brainport’

PSV komt met char­me-offensief en praat met bezorgde supporters over de crisis

12:24 PSV heeft zaterdagmorgen een aantal supporters uitgenodigd voor een gesprek over de ontstane situatie bij de club. Er is veel ontevredenheid over de sportieve crisis bij PSV en de club heeft daarover gesproken met een aantal fans uit verschillende supportersgroeperingen, veertien in totaal. Trainer Mark van Bommel, directeur Toon Gerbrands en technisch manager John de Jong waren bij het gesprek.