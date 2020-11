Burgemeester Eindhoven doet dringende oproep: 'Kom niet naar het centrum’

Lange rijen

De burgemeester vraag mensen die echt in het centrum moeten zijn, alleen te komen. De oproep van Jorritsma volgt op de grote drukte van vrijdag in het centrum. Vanwege Black Friday kwamen er vrijdagmiddag veel mensen daar inkopen doen. Er ontstonden lange rijen voor winkels. Anderhalve meter onderlinge afstand bewaren was daarbij lang niet altijd mogelijk.

Vrijdag sprak de gemeente al haar teleurstelling uit over het gedrag van het winkelend publiek. ,Het is de vraag of die nog verantwoord is", zei een woordvoerder van de gemeente.