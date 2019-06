Burgemeester Eindhoven: geen enkel vertrouwen in wietexperiment rijk

Hij kondigde aan dat hij met een eigen baanbrekend coffeeshopbeleid zou komen. Wat dat dan inhoudt, daar wilde hij niets over los laten. Op verzoek van coalitiepartij PvdA en oppositiepartij D66 debatteerde de raadscommissie dinsdagavond over de vraag of Eindhoven zich moet aanmelden voor de landelijke proef voor legale wietteelt. PvdA en D66 zijn voor een ‘aanmelding onder voorwaarden’, om het kabinet zo ver krijgen de opzet te verbeteren. Tilburg en Breda kiezen deze lijn. D66-raadslid Marco van Dorst benadrukte dat aanstaande maandag de deadline voor aanmelding is. ,,Als we nu niks doen laten we het uit onze handen glippen. Dan verliest Eindhoven de kans voorop te lopen.”