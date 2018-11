Burgemeester Eindhoven: kabinet talmt met wietexperiment

,,Ik maak me niet veel illusies over de voortgang. Ik heb de indruk dat er in Den Haag getalmd wordt. Hoe langer het duurt, hoe minder zin ik er in heb", zei Jorritsma dinsdagavond in de Eindhovense raad, na vragen van D66. Volgens de burgemeester worden er in Den Haag steeds meer eisen aan de experimenten verbonden. ,,Er worden zoveel voorwaarden gesteld dat het geen zin meer heeft om te spreken van een experiment. Ik wil in vrijheid een experiment uitvoeren, niet in gebondenheid.”