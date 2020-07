Burgemeester Eindhoven riep raadsleden op tot actie tegen ‘walgelijke politiek’ LPF

DJ Brennan Heart uit Oirschot staat in ‘uitver­koch­te’ Ziggodome

7:00 OIRSCHOT - DJ Brennan Heart, een pseudoniem voor Fabian Bohn uit Oirschot, draait op vrijdag 14 augustus zijn event 'I Am Hardstyle' in de Ziggodome in Amsterdam. Dat heeft het management van de hardstyle-DJ bekend gemaakt. In de Ziggodome is door coronabeperkingen slechts plaats voor zo'n 2750 mensen.