Burgemeester Eindhoven sluit shishalounge Tongelresestraat: ‘onacceptabel geweld’

“We geven met dit besluit het signaal af dat we dit soort criminaliteit niet dulden in onze stad, in onze woonwijken. Het is een ten eerste een ernstige schending van de openbare orde en veiligheid. Maar daarnaast wil ik voorkomen dat criminele organisaties bedrijven gebruiken voor hun praktijken. Het is onacceptabel dat het criminelen in onze stad lukt om met gebruik van stromannen buiten beeld te blijven. Het blijkt maar weer hoe belangrijk het is dat wij er als gemeente samen met de politie er bovenop zitten.”

In de nacht van 6 op 7 februari kreeg de politie de melding dat er in de shishalounge Dejavu twee mannen in elkaar geslagen én met een vuurwapen bedreigd zouden zijn. Daarop is een arrestatieteam de zaak binnengevallen in de nacht van 8 op 9 februari. Daarop is één verdachte - de man die niet de eigenaar is, maar gezien wordt als de bedrijfsleider - aangehouden in verband met het geweld en de bedreiging. Eerder waren er al signalen van overlast uit de buurt.