Burgemeester Eindhoven wil café Sands sluiten nadat de kroegbaas er zelf ingreep met geweld

Eigenaar Frank van Dijk kan er niet bij. Het is zijn café, zijn gasten lopen gevaar, dan moet hij ook kunnen ingrijpen als de portiers er niet of ergens anders zijn. Daarbij: zo veel stelde het niet voor, er is geen aanklacht, de zaak komt niet voor de rechter wat in november wel het geval was. Hij is toen vrijgesproken.



Dat kan zo zijn, zeiden vertegenwoordigers van de gemeente tegen de bestuursrechter. Maar juist dat ingrijpen op zich is ‘verontrustend en ongewenst’. Geweld door een leidinggevende laat zien dat hij niet de juiste houding heeft. “Dat het letsel niet ernstig was, betekent niet dat het incident niet ernstig is.”