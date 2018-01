Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven trekt teugels langzaam aan

EINDHOVEN - Harde woorden tijdens zijn nieuwjaarsspeech van de Eindhovense burgemeester John Jorritsma. Hij is langzaam maar zeker de teugels in de raad aan het aantrekken.

Het nieuwe politieke jaar is in Eindhoven nog maar net begonnen, of de toon is al gezet. Met een zeer stevige boodschap heeft de Eindhovense burgemeester John Jorritsma duidelijk gemaakt dat als het aan hem ligt de gemeenteraad snel en goed financieel orde op zaken moet stellen. En dat als hij het voor het zeggen zou hebben er voor de nieuwe coalitie na verkiezingen van maart voorlopig geen geld is om met nieuwe plannen op de proppen te komen.

Rommeltje

Die boodschap kan de Eindhovense raad in zijn zak steken. Want dat het in Eindhoven financieel gezien een rommeltje is, zal geen lezer van het Eindhovens Dagblad ontgaan zijn. In drie jaar tijd bijna 110 miljoen euro te veel uitgeven aan het zorg en bijstand? Er is in deze kolommen uit en te na over geschreven.

Inmiddels worden er door college en raad langzaam maar zeker steeds meer maatregelen getroffen of voorbereid om die tekorten terug te dringen. Van een deel is echter nog onzeker of ze al direct effect hebben, van een ander deel zijn pas in 2019 de eerste resultaten te verwachten. Om over de tot een minimum geslonken gemeentelijke spaarpotten nog maar te zwijgen.

Beladen boodschap

Waarom dan toch deze harde, indringende en politiek beladen boodschap? En waarom spreekt Jorritsma nadrukkelijk de gemeenteraad aan? Als burgemeester is hij immers èn voorzitter van het college van B en W èn voorzitter van de gemeenteraad. Heeft hij in die rollen onvoldoende de teugels in handen?

Het antwoord op die vragen is tweeledig. Aan de ene kant gaat hij een burgemeester hier niet over: het zijn de wethouders die door de raad met een politieke boodschap op het zadel gezet worden, en die in de raad verantwoording af moet en leggen voor hun beleid. Maar aan de andere kant draagt een burgemeester natuurlijk wel verantwoording voor het bestuurlijke reilen en zeilen in zijn stad.