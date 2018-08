Burgemeester Jorritsma: bezoekers PSV mogen geen last hebben van politie-actie

Wapenex­pert: aanslag shishaloun­ge Eindhoven met 'een Joegoslaaf'

19:37 EINDHOVEN - Filmde de bewakingscamera in de portiek van shishalounge Down Town Lounge aan de Leenderweg in Eindhoven vlak voor de explosie de dader? De politie onderzoekt of er bruikbare beelden zijn van de aanslag met een granaat in de nacht van vrijdag op zaterdag.