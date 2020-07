Burgemeester Jorritsma doet juist mee aan politiek 'gewoel'

Veel raadsleden weten hoe het is om op social media zwartgemaakt te worden. En ze storen zich al jaren aan de LPF. De kleine oppositiepartij zoekt het randje op van wat kan - of gaat eroverheen. Zoals toen LPF-raadslid Tjerk Langman in 2017 'moslimwethouder' Yasin Torunoglu op social media een goede Ramadanmaaltijd wenste, met daarbij een link naar aanslagen in Londen. Of toen Langman eind 2018 de naam en een fotootje van een Eindhovense burger op Twitter 'te kijk' zette, omdat hij boos was dat ze ging demonstreren tegen Zwarte Piet.