Burgemeester Jorritsma: geplande flyeractie van Pegida in Eindhoven zal worden beëindigd

Kopzorgen

Al wekenlang bezorgt Pegida de mannen op het Eindhovense gemeentehuis kopzorgen met de aankondiging van demonstraties of, als die worden verboden, flyeracties. De anti-islambeweging weigert zich neer te leggen bij een verbod op een demonstratie rond de Al Fourqaan-moskee in stadsdeel Woensel. Een betoging op die plek was eerder ontspoord toen tegendemonstranten slaags raakten met de politie.

Pegida sloeg het voorstel af om afgelopen week te demonstreren op het Stadhuisplein. De veiligheid van de demonstranten was op die plek beter te garanderen. Én, een eind van de moskee vandaan, was de kans dat de boel uit de hand zou lopen een stuk kleiner. In plaats daarvan besloot Pegida vorige week zaterdag spontaan te gaan flyeren bij de moskee, want zo zei Wagensveld: “Dat is is geen demonstreren, dus daar hebben we geen toestemming voor nodig.” Opnieuw liep het uit de hand en moest Wagensveld zich in veiligheid rennen.