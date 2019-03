Burgemeester Jorritsma na zoveelste overvallen én arrestatie in Eindhoven: ‘We zijn nog lang niet klaar’

EINDHOVEN - Met de aanhouding van een verdachte is er na een lange reeks overvallen in Eindhoven eindelijk een opsteker. Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven zag hoe de grote inzet van politie zich uitbetaalde: “Maar de overvallen blijven onze maximale prioriteit hebben.”

„Hoeveel zijn het er nu? Zeventien? Oh, negentien. Ik raak zelf ook een beetje de tel kwijt”, zegt Jorritsma vrijdagavond, nadat zijn stad opnieuw twee overvallen te verwerken heeft gekregen. Hij zag de afgelopen weken de onrust, met name in Woensel, toenemen onder bewoners, winkeliers, supermarktpersoneel én hun ouders. „De impact is enorm.”

Die onrust leidde vorig weekend al tot grootschalige inzet van politie en stadstoezicht. Van donderdag- tot zaterdagavond waren er telkens meer dan veertig agenten op de been. Zij hielden met name de supermarkten in Woensel, waar veertien van de negentien overvallen plaatsvonden, in de gaten. Overvaller werden er niet op heterdaad betrapt.

Vol gas gegeven

Deze week konden agenten opnieuw hun vrije avonden in het weekend op hun buik schrijven, ondertussen zetten supermarktketens als Jumbo extra beveiligers in. „Onze politieagenten en handhavers hebben deze weken vol gas gegeven”, complimenteert Jorritsma. „Als dat uiteindelijk leidt tot in ieder geval de arrestatie van één verdachte, is dat goed voor hun motivatie.”

De politie reageert heel erg terughoudend op de vraag of deze aangehouden verdachte mogelijk voor veel andere overvallen verantwoordelijk wordt geacht. Hetzelfde geldt voor Jorritsma. „We hebben een verdachte, we weten niet of het dé verdachte is. Serieus onderzoek zal duidelijk moeten maken of deze man meerdere overvallen op zijn naam heeft.”

Maximale prioriteit