Burgemeester Jorritsma trots op creatief programma tijdens Koningsdag in 'zijn' Eindhoven

EINDHOVEN - Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven is ontzettend trots op zijn stad, de plek waaraan op Koningsdag de koning met zijn gezin een bezoek brengt. De stad heeft een onlineprogramma en een televisie-uitzending georganiseerd rondom de feestelijke dag. ,,We hebben een heel creatief en vrolijk programma voorbereid. Daar ben ik ontzettend trots op”, vertelt hij aan het ANP.

Willem-Alexander, Máxima en de prinsessen nemen dinsdag plaats in een speciale studio op de Eindhovense High Tech Campus. Daar gaan zij onder meer een regioquiz doen, waarin ze het opnemen tegen vier andere gezinnen uit Eindhoven en omstreken. Het bezoek van het koninklijke gezin aan de stad is live te volgen via NPO 1 en online.

Quote Ik zie het als een investe­ring in mijn regio Burgemeester John Jorritsma

Online is er bovendien een doorlopend dagprogramma dat onder meer bestaat uit leren een chipmachine te maken van het Eindhovense techbedrijf ASML en een live-optreden van rapper Fresku. Het is kortom ,,voor ieder wat wils”, zegt Jorritsma. Daar zit wel een prijskaartje aan, er is circa 2 miljoen euro uitgetrokken voor Koningsdag in Eindhoven. ,,Dat is veel geld, maar ik zie het als een investering in mijn regio. Met een zuiver geweten durf ik te zeggen dat de toegevoegde waarde groter is dan het bedrag dat we uitgeven.”

Het is geen ‘traditionele’ Koningsdag, de koninklijke familie maakt geen rondje door de stad en de Eindhovenaren moeten thuisblijven. ,,We leven in een moeilijke tijd, dat behoeft geen betoog rondom corona.” Eindhoven is daarom bij uitstek de geschikte stad voor Koningsdag dit jaar, zegt Jorritsma. ,,Als we dan geen ‘traditionele’ Koningsdag kunnen vieren, dan moet het maar in een stad die zich kenmerkt door flexibiliteit en creativiteit.”

Dichter bij de burger

Door alle interactieve facetten van het onlineprogramma en de speciale show voor de koninklijke familie, komen de Oranjes volgens hem bovendien dichter bij de burger dan ooit. ,,De koninklijke familie heeft toegezegd ‘gezenderd’ te worden tijdens de liveshow. Dus kunnen we elke uitwisseling tussen de koning, koningin en prinsessen horen. Zo komen ze nog dichter bij de mensen die in de woonkamer zitten te kijken met hun tompouce op schoot.”