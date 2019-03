Burgemeester Jorritsma van Eindhoven in lastig parket om ‘blokkeerfriezen’

Volgens Jorritsma ligt het allemaal wat genuanceerder. ,,Op carnavalszaterdag was ik in mijn boerenkiel bij het carnavalsontbijt in het Pullman Hotel, net als weerman Piet Paulusma die erelid is van carnavalsvereniging de Bolhoedjes. Een aantal Bolhoedjes voerde die dag ludiek actie om hem voor SBS als weerman te behouden. Toen ik naar voren kwam om het biervat aan te slaan, kreeg ik door die zogenaamde blokkeerfriezen een hoed opgezet en een sjerp omgehangen. Daar zijn ook foto's van gemaakt die op de sociale media zijn verschenen.”

Zelf had de Eindhovense burgemeester geen enkel moment de associatie met Zwarte Piet. ,,Andere mensen hebben die associatie kennelijk wel. En dat kan ik ook nog wel begrijpen. Als ik de klok kon terugdraaien dan deed ik dat. Want als er iets is wat ik niet ben, dan is het een racist", zegt hij telefonisch vanuit een hotel in Austin, Texas, in de Verenigde Staten. ,,Het raakt me ook zeer dat mensen die conclusie nu wel trekken.”