Burgemeester Jorritsma verdedigt optreden rond avondklokrellen, Eindhovense politiek neemt genoegen met uitleg

Een koekje uit een goed hart

28 maart EINDHOVEN - Samen voor Eindhoven en de bakkers van de bakkerij van het Groendomein 't Wasven hebben de handen ineen geslagen. In het kader van de campagne ‘Hartverwarmend Samen’ worden er koekjes gebakken in de vorm van een hart. Mensen kopen in de winkel twee pakken koekjes, een voor zichzelf en de ander is voor eenzame ouderen in Eindhoven. In samenwerking met de Katholieke Bond Ouderen (KBO) komen deze hartenkoekjes uiteindelijk bij de ouderen terecht.