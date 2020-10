Burgemeester Jorritsma: virus wacht niet op mondkapjesplicht

Cocaïne in Oost-Bra­bant: weinig kilo's, wel veel geld

11 oktober EINDHOVEN/DEN BOSCH - Een Fransoos met zes kilo cocaïne in zijn auto, een Belg met twee kilo en een Litouwer en Albanees op Ekkersrijt in Son met twaalf kilo. Terwijl het kostbare poeder met tonnen tegelijk wordt aangetroffen in de Rotterdamse haven en tussen fruit van West-Brabantse transportbedrijven, passen de hoeveelheden die de politie in Oost-Brabant vindt met gemak in een boodschappentas. Hoe zit dat? Welke rol speelt coke hier in de onderwereld?