Burgemeester Jorritsma wil ook particuliere labs voor coronatests, om de testcapaciteit te verhogen

Het is nog even afwachten of dat plan haalbaar is, aldus de Eindhovense burgemeester John Jorritsma, tevens voorzitter van de Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant. De vraag is onder meer of het juridisch wel mag dat de beschikbare laboratoriumcapaciteit door de Veiligheidsregio kan worden gevorderd, als dat noodzakelijk mocht zijn. De afgelopen weken is de wachttijd voor het afnemen van coronatests bij een van de drie testlocaties van de GGD Zuidoost-Brabant flink toegenomen. Mensen die een test aanvragen, worden zelfs regelmatig naar plekken buiten deze regio verwezen, onder meer naar plaatsen als Uden, Vianen, Venlo en Veenendaal. Bovendien kunnen ze in heel Zuidoost Brabant pas na twee dagen terecht voor een test, zo meldt de GGD.

Limiet

,,De drie teststraten in Eindhoven, Helmond en Eersel hebben en dagelijkse capaciteit van 1630 coronatests", aldus Jorritsma. ,,Daarmee zitten we aan de limiet. Dat komt, zoals in de media al omstandig is uitgelegd, vanwege de beperkte capaciteit in de ziekenhuislaboratoria om alle tests te controleren. Landelijk hebben we nu afgesproken dat we per regio wat aan gaan proberen te doen door ook particuliere laboratoria in te schakelen.”