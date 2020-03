Burgemeester krabbelt terug: ‘beschoten’ shishalounge in Eindhoven hoeft toch niet dicht

De vraag is of er überhaupt wel is geschoten. Burhan Kaya, eigenaar van het waterpijpcafé, heeft dat namelijk altijd ontkend. Volgens hem was het bewijs van de beschieting boterzacht: ,,De gemeente baseert zich alleen op een artikel van een website over misdaad en een foto van twee gaten.” In een van de ruiten van zijn zaak zaten rond augustus vorig jaar inderdaad gaten. Mogelijk veroorzaakt door een steen, vermoedt Kaya.