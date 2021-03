Burgemeester sluit ‘hennepwoning’ aan Eindhovense Orionstraat

GGD vaart andere koers: prikloca­tie in sporthal Best weer dicht

8:38 BEST - De GGD Brabant Zuidoost heeft de priklocatie in Best gesloten. Tot voor kort werd sporthal Naestenbest gebruikt voor het inenten van zorgmedewerkers met AstraZenenca. Zij worden nu na het maken van een afspraak verwezen naar de priklocatie van de GGD in het Indoor Sportcentrum van Eindhoven.