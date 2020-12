Burgemeester van Eindhoven: ‘Kom niet meer naar de binnenstad’

Jong PSV pakt intern meer punten dan extern, talenten in beeld voor de hoofdmacht

12 december Jong PSV beleeft qua sportieve resultaten opnieuw een moeizaam seizoen. De tijd waarin het team continu bij de eerste vijf op de ranglijst van de Keuken Kampioen Divisie stond, is al even voorbij. Het uiteindelijke doel is spelers afleveren aan PSV 1 en dat lukt wel. Zondag kan Roger Schmidt tijdens PSV-FC Utrecht weer profiteren van talentvolle reserves die al een beetje gehard zijn op het tweede niveau van ons land.