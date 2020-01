Burgemeester Veldhoven is alsnog welkom in massagesalon

'Verhip, dit is een mooie gelegenheid de burgemeester eens mijn zaak te laten zien.' Dat dacht Gerard Regels vorig jaar november tijdens de jaarlijkse veiling van voetbalvereniging UNA in Veldhoven. Dus bood de eigenaar van erotische massagesalon Yu&MI gretig mee op het kavel met de titel: 'Voel je burgemeester van Veldhoven!' De winnaar zou burgemeester Marcel Delhez in hoogsteigen persoon op bezoek krijgen. Regels: ,,Ik had kunnen laten zien dat het hier niet alleen een seksclub is."

Regels, die al 20 jaar in Veldhoven woont, won. ,,Er was meteen flink wat hilariteit toen dat bleek", vertelt hij in de keuken van zijn Eindhovense massagesalon. Dat was in Café Zaal Sint Joris, waar zo'n 50 mensen het VIP-gedeelte van de veiling bijwoonden. Niet veel later ging het gezelschap richting de voetbalvereniging, waar veel meer publiek was.

Ongemakkelijk

Het VIP-onderdeel en de daarop volgende reguliere veiling werden geleid door cabaretier Rob Scheepers. ,,Die begon er bij UNA natuurlijk de draak mee te steken", aldus Regels. ,,Iedereen moest lachen. Toen voelde de burgemeester zich volgens mij al wel ongemakkelijk." Hoe ongemakkelijk, bleek later. Want ondanks dat Regels het kavel eerlijk had gewonnen, ging de burgemeester niet met hem op pad. De prijs ging naar Tinus Neggers, directeur van reclamebureau ArtinSign.

De massagesalon van Regels was geen passende werkomgeving voor een burgemeester, zo besloot Delhez. ,,Het had hem gesierd om wel te komen", zegt Regels. ,,Zeker in deze moderne tijd waarin we leven." Er werken 45 mensen bij zijn massagebedrijf. ,,Er wordt vanuit hier flink belasting bijgedragen aan de staat."

Regels had burgemeester met alle egards willen ontvangen, maar kreeg de maandag na de veiling een telefoontje van Ron Dillen, een van de organisatoren van de veiling en voorzitter van de UNA businessclub. Dillen vroeg Regels of hij afstand wilde doen van zijn prijs. ,,Hij vroeg mij ook om de pers er buiten te houden. Ze wilden er geen ruchtbaarheid aan geven", zegt Regels. Dat laatste ontkent Dillen.

Rotsmaak

Hoe het ook zij, Regels hield zijn mond en maakte geen amok. Maar nu alles na een publicatie in deze krant toch op straat ligt, wil hij toch wat kwijt. ,,Ik heb er een beetje een rotsmaak in mijn mond aan overgehouden", zegt hij. ,,Ik wilde mijn bedrijf juist een beetje uit de taboesfeer halen. Nu is juist het tegenovergestelde gebeurd."