Burgemeesters missen de menselijke maat bij huisuitzettingen: 'Daar zijn ze ook niet voor opgeleid’

Wie wandelde in 1959 met de baron en freule door het wandelpark bij Kasteel Heeze

EINDHOVEN - Een foto gemaakt in mei 1959 bij het Kasteel Heeze. Volgens fotograaf Frans van Mierlo met de baron en freule van het kasteel, waarschijnlijk bij de opening van een nieuw wandelpark. Om welke baron gaat het hier en wie heeft nog herinneringen aan de baron, freule of het kasteel? Reageren kan via d.hoekstra@ed.nl. Kijk ook op ed.nl/oudedoos of onder dit artikel voor meer foto’s.

18 december