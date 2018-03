Burgemeesters uit regio aan het woord over ondermijning

Het ED ging urenlang in gesprek met twaalf (oud-)burgemeesters in de regio en een gemeentesecretaris. Op vertrouwelijke basis, anders konden en mochten ze over zo’n gevoelig thema simpelweg niet praten. Het ED voerde de gesprekken samen met Henk Tromp, oud-politiechef van Eindhoven en jaren bezig met zware criminaliteit, nu gepensioneerd maar als als adviseur aan de krant verbonden.

Is het zo erg met de Zuidoost-Brabantse dorpen en steden? Woensdag mogen we allemaal weer onze stem geven aan onze lokale politici, mensen die we vier jaar het vertrouwen gunnen voor het besturen van onze gemeente en het beheren van onze financiën. Wordt dit openbaar bestuur in de regio serieus bedreigd door ongewenste invloeden, of zelfs criminelen? En waar zit dat dan in?