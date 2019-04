Burger King opent in binnenstad, opmars fastfood in Eindhoven niet te stuiten

Volgens Hans Miete van franchisenemer Meyer Beheer zal Burger King eind dit jaar de deuren openen in het pand waar nu nog Intertoys is gevestigd. ,,De vergunning is aangevraagd en als dat proces soepel verloopt moet eind 2019 haalbaar zijn.” Burger King aast al langer op een locatie in de Eindhovense binnenstad. Meyer Beheer is sinds vorig jaar hoofdfranchisenemer in Nederland en opent volgende week in Goes het 62e restaurant. ,,En er zijn plannen om nog de nodige vestigingen te openen de komende jaren. Eindhoven stond hoog op dat lijstje.”