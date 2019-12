Burger King opent in fastfoodhoofdstad Eindhoven: ‘Ik werk bij KFC maar ben dol op Burger King’

Özer is een van de eerste klanten van het nieuwe restaurant van de fastfoodketen. Het zoveelste fastfoodrestaurant want de liefhebber van een snelle hap komt in de binnenstad van Eindhoven niets tekort. Twee restaurants van McDonald’s, een Five Guys, Taco Bell en de KFC waren al present. Burger King maakt het aanbod zowat compleet. Er is al wel een Burger King op het Eindhovense station maar daarvoor moeten bezoekers eerst met een ov-chipkaart door de poortjes van de reizigerstunnel. ,,Erg irritant”, aldus Özer. ,,Dat we nu ook in de stad terecht kunnen is lekker makkelijk.”